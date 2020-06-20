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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من "الملابس المموهة"

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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من "الملابس المموهة" جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من "الملابس المموهة"

مصراوي Masrawy

10:03 م السبت 20 يونيو 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية المموهة المحظور استيرادها أو تداولها.

كانت معلومات وردت من إدارة ساحة الصفا والمروة وإدارة الاستخبارات ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210، داخل الحاوية رقم TEMU827317، قادمة من الصين ببيان جمركي رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة، باسم شركة للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة.

وتبين من تفتيش الحاوية وجود 44 طرد بداخلهم 2570 "سويتر مموه" محظور استيراده، ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

الملابس المموهة

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