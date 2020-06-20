وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا

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جى بي سي نيوز :- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي الجمعة، طائرة للملكية الأردنية (الناقل الوطني)، تقل أردنيين وفلسطينيين عائدين من كندا، ضمن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا، بحسب السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة.

وقال القطارنة في تصريحات لقناة "المملكة" إنّ الطائرة التي وصلت عمان على متنها نحو 130 أردنيا، و30 فلسطينيا، حيث تم التنسيق من قبل السفارة الفلسطينية في أوتاوا من خلال السفارة الأردنية وتم اعتمادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف أنّ الفلسطينيين الموجودين على متن الطائرة سيغادرون للأراضي الفلسطينية من خلال المعابر البرية بعد انتهاء إجراءات مطار الملكة علياء.

وأكد أن السفارة الأردنية في أوتاوا، وتنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تتواصل مع الأردنيين للاطمئنان عليهم، كما تم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع الأردنيين كافة في كندا، حيث إن السفارة مستمرة في تلبية طلبات الأردنيين.

وأوضح القطارنة، أنّ الطائرة هي الثانية منذ بداية خطة إخلاء الأردنيين الراغبين بالعودة، حيث غادرت قبل ذلك طائرة من كندا في المرحلة الأولى.