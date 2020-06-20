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7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي  سي نيوز  :- أوضح موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، أن المملكة سجلت اليوم 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1008.

ولفت الموجز الصادر مساء الجمعة، أن الحالات الجديدة هي: حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج () الذين يقيمون في فنادق الحجر، و(6) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، و(3) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأضاف أنه سُجل اليوم أيضاً (11) حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت الموجز إلى أنه تمّ إجراء (7678) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (318410) فحصاً.

وأهابت وزارة الصحّة بالمواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان)، لمخالطتهم أشخاصاً مصابين، التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم؛ علماً بأنّ عدداً من حالات الإصابة التي تمّ كشفها خلال الأسابيع الماضية بين المخالطين تمّ الوصول إليها عبر التطبيق، وبعد مبادرة الأشخاص الذين وصلتهم التنبيهات بمراجعة المراكز المختصّة للكشف عن حالتهم.

جي بي سي نيوز

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