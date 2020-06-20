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شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لـ ((قاعدة سيدي براني بمطروح)) ليتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية

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