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محافظ بورسعيد: اللجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

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محافظ بورسعيد: اللجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة محافظ بورسعيد: اللجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

01:32 م السبت 20 يونيو 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا بمدير مديرية التعليم، ونقيب المعلمين، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.

وأضاف المحافظ، أن اللجان تشهد إجراءات تنظيمية ووقائية، ويجري قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، بالإضافة إلى وجود أعداد من الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة ومؤسسة مشكاة نور للمعاونة في أعمال التنظيم والتيسير على الطلاب، وتخصيص طبيب وزائرة صحية وممرضة لكل لجنة، مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، والتأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.

وناشد محافظ بورسعيد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم مرافقة أبنائهم إلى اللجان، منعًا للتزاحم، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم، كما طالب بحضور الطلاب قبل الساعة 8:30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزتهم.

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