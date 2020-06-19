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اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن وفرض الغرامة.. النظام أولاً

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اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاً اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن وفرض الغرامة.. النظام أولاً
لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا

اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاً

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة إبعاد لاعبَين أساسيَّين اثنَين عن تشكيلة الوطني بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ، يُظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يحتفلان دون التقيُّد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبَي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، الذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي، وعدم الاختلاط بالآخرين، والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم بأسره، فعليه قررت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، إبعادهما عن صفوف المنتخب".

وأضاف البيان: "غرامة مالية قدرها 1600 دولار فُرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".

وأشار البيان إلى أن "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعًا في البلد بأن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع، وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر الفيروس، خاصة ونحن نعيش الآن أيامًا قاسية بعد رحيل الكابتن علي هادي، وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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