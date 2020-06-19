أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا

Print
بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا
باشرت تعقيم وتطهير المحل واستكمال الإجراءات الوقائية

بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا

أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.

وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس ‫كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية