يخلط الجراك بالجلسرين.. "بلدية العمرة" تضبط معملين مخالفين بـ"أبو مراغ مكة"

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تم مصادرة 6 أطنان من المواد المستخدمة وحجز مركبة النقل وماكينة الخلط

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة النظافة، معمليْن مخالفين في أبومراغ بمكة المكرمة؛ يتم بداخلها خلط الجراك والجلسرين وتعبئته تمهيداً للتسويق.

وفي التفاصيل، قامت شؤون البلديات بتطبيق النظام ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من الجراك والجلسرين وحجز المركبة المستخدمة في النقل وماكينة الخلط.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تضبط موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل، يتم بداخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه 6000 كغم وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل وماكينة العجن وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "المالكي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة