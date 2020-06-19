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"بلدية الناصفة"‬ تكثف جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم

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"بلدية الناصفة"‬ تكثف جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم "بلدية الناصفة"‬ تكثف جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم
لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع

كثفت ‫"بلدية الناصفة"‬ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية؛ وذلك بتوجيهات من رئيس ‫بلدية الناصفة‬ المهندس جمال البلوي.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وللحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

كما بدأت "بلدية الناصفة" بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في "قرية جماجم" شملت أعمال توسعة وسفلتة ورصف لبعض شوارع القرية وإنارتها، بمتابعة من رئيس ‫بلدية الناصفة‬ ومسؤولي البلدية.

إلى هذا واصلت البلدية أعمالها اليومية لمعالجة التشوه البصري‬ والعمل على ‫تحسين المشهد الحضري‬ من خلال رفع المخلفات وإزالة الأنقاض من الساحات داخل الأحياء والشوارع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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