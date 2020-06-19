منها دول تفشي كورونا.. "الطيران المدني" تعلن ضوابط استخدام السياح للطائرات والمطارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلن باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسياح القادمين على الرحلات والطائرات، والتي تم الترتيب لها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار، وهي خاصة بالسياح القادمين من الخارج لقضاء إجازاتهم بالمدن المصرية وتطبق سواء بمطارات المغادرة أو على الطائرات أو بالمطارات المصرية.

وقال سامي، في بيان، اليوم الجمعة: جاءت الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر قبل صعود المسافر على الطائرة، ويلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر، قبل تسلم الـBoarding Pass ينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة خلال الـ14 يومأ السابقة على تاريخ سفره إلى مصر.

كما تتضمن أنه في حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به.

وأضاف: يقر الراكب بأن يكون حاملا وثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر، وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرساله إلى نظرائها من منظمي الرحلات بالخارج، كما يمكن الحصول على نسخة من الإقرار من على الرابط الإلكتروني التالي:

كما يسلم الراكب الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر، وجاء في الاجراءات أنه يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة (قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

وأشار سامي عبدالكريم، إلى الإجراءات احترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية والتي تضمنت تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات بشكل إجباري داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة)، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وتوفير Universal Protection Kit تحتوى على مطهرات، وقفازات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، وحظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة، وتخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها (الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة)، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

وأكد سامي، أن ضوابط الإجراءات الاحترازية عند وصول المسافر إلى المطارات المصرية، تتضمن التزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، والالتزام بارتداء الكمامات للمسافرين ولجميع المتواجدين داخل المطار، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في المطار، وقياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار، وتعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.