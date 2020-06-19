أخبار عاجلة

مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة -
روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى" -
الافوكاتو الحلقة الكاملة | بتاريخ 22( يونيو 2020 )مع الدكتور ايمن عطالله و المحامي صلاح سليمان -
شارع النهار | الحلقة الكاملة مع ريم البارودي -
بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي -
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن موقف نادي "القناة" في دوري الدرجة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة مدير الإدارة الصحية في قنا بفيروس كورونا

Print
إصابة مدير الإدارة الصحية في قنا بفيروس كورونا إصابة مدير الإدارة الصحية في قنا بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:34 م الجمعة 19 يونيو 2020

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور منتصر همام مدير الإدارة الصحية بقنا، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل داخل مستشفى قنا العام للحجر الصحي.

ونشر الدكتور منتصر همام مدير إدارة قنا الصحية خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال: "الحمد لله، إن المرض جند من جنود الله، يبعثه الله على عباده ليرفع درجاتهم ويحط عنهم سيئاتهم، واليوم تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا وأرجو من حضراتكم الدعاء لي ولوالدتي أن يمن الله علينا بالشفاء العاجل، وذلك بعدما ثبتت إيجابية التحاليل".

3

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة

مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة

شابة مصرية تثير ضجة بعد عرض نفسها للزواج عبر فيسبوك

شابة مصرية تثير ضجة بعد عرض نفسها للزواج عبر فيسبوك

اليوم - مجلس الوزراء: الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020/2021

اليوم - مجلس الوزراء: الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020/2021

اليوم - ردا على تصريحات إثيوبيا.."الخارجية": مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية

اليوم - ردا على تصريحات إثيوبيا.."الخارجية": مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية

شبكة عيون الإخبارية