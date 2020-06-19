إصابة مدير الإدارة الصحية في قنا بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور منتصر همام مدير الإدارة الصحية بقنا، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل داخل مستشفى قنا العام للحجر الصحي.

ونشر الدكتور منتصر همام مدير إدارة قنا الصحية خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال: "الحمد لله، إن المرض جند من جنود الله، يبعثه الله على عباده ليرفع درجاتهم ويحط عنهم سيئاتهم، واليوم تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا وأرجو من حضراتكم الدعاء لي ولوالدتي أن يمن الله علينا بالشفاء العاجل، وذلك بعدما ثبتت إيجابية التحاليل".