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بلدية "شرفية جدة" تُغلق محل حلاقة يزاول النشاط متحايلاً على النظام

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"الزهراني": تم اتخاذ الإجراءات النظامية لكونه ضمن الأنشطة الممنوعة

بلدية

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، محل حلاقة بحي النسيم، بعد رصده من قِبل مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن المراقبين رصدوا بحي النسيم محل حلاقة، يقوم بمزاولة النشاط متحايلاً بالعمل داخل المحل بوضع ساتر خارجه في مخالفة للنظام.

وأضاف الزهراني أنه تم اتخاذ الإجراءات حياله بالإغلاق، واستكمال الإجراءات النظامية؛ إذ إن محال الحلاقة ضمن الأنشطة غير المصرح لها وفقًا للاشتراطات البلدية وذلك منعًا لتفشي .

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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