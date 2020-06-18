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الكويت تمدد المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعًا إضافيًّا

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الكويت تمدد المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعًا إضافيًّا الكويت تمدد المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعًا إضافيًّا
تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين

الكويت تمدد المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعًا إضافيًّا

ذكر الناطق الرسمي باسم الكويتية، اليوم (الخميس)، أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعًّا إضافيًّا، بعد أنْ كان مقررًا أن تبدأ المرحلة الثانية الأحد المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحًا يوميًّا اعتبارًا من صباح الأحد المقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الناطق إلى أن مجلس الوزراء قرّر رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة ومیدان حولي، والقطع المعزولة في منطقة خیطان. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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