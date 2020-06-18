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ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة مخالِفة بـ"نكاسة مكة"

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ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة مخالِفة بـ"نكاسة مكة" ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة مخالِفة بـ"نكاسة مكة"
تم اتخاذ اللازم وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة إلى الجهات المختصة

ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة مخالِفة بـ

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ كميات كبيرة من الكمامات القماشية مجهولة المصدر، بحوزة عمالة وافدة.

أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة. وتم اتخاذ اللازم وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.

وناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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