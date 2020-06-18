"النقد الدولي": "كورونا" أصاب الاقتصاد الأمريكي بانكماش عميق

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الإغلاقات الشاملة طالت فعلياً عن المتوقع

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، أن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.

وبين مدير إدارة التواصل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت، أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو (حزيران) الجاري، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "رايس" إلى أن الاقتصاد الصيني يكسب زخماً، إذ تظهر البيانات تعافياً أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو (أيار) الماضي، لكن المخاطر تظل قائمة.فيروس كورونا الجديد