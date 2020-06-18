"لجنة الحماية" تنقذ زوجة عنفها زوجها واحتجزها داخل منزله بالباحة

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منع عنها سبل التواصل مع ذويها والجهات المختصة نقلتها للمستشفى

باشرت لجنة الحماية من العنف الأسري بمنطقة الباحة، مساء أمس الأربعاء، حالة عنف أسري تعرضت لها زوجة من قبل زوجها، والذي احتجزها داخل منزله بعد تعنيفها، ومنع عنها سبل التواصل مع ذويها والجهات المختصة.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن إمارة الباحة وجهت لجنة الحماية بالمنطقة بمباشرة حالة العنف -وفق نظام الحماية من العنف الأسري-، حيث شكلت شرطة بالخزمر فريقاً للتحري والضبط بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبحضور لجنة الحماية من العنف الأسري.

وقالت المصادر، إنه تم التواصل مع الزوج ووالده، واللذين أنكرا وجود الزوجة داخل المنزل، إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون ذلك، حيث اقتحمت الجهات المختصة المنزل الواقع في قرية الصفح التابعة لمحافظة المندق، وعُثر على الزوجة وبناتها محتجزة داخل إحدى الغرف، ليتولى الهلال الأحمر نقل المعنفة إلى مستشفى المندق لمتابعة حالتها الصحية، وإصدار التقارير الطبية تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق.

وأكدت المصادر نفسها أن الفريق الطبي أجرى الفحوصات والأشعة للمعنفة، وأوصى بتنويم الحالة إلا أنها فضلت الخروج مع عمها الذي حضر لاستلامها، واستمعت لجنة الحماية اليوم لأقوال الزوجة والتي طالبت بتصعيد القضية للجهات المختصة، فيما لم يُعرف بعد مصير الزوج بعد اختفائه منذُ وقت الحادثة.العنف الأسري