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واشنطن: لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

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واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة واشنطن: لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة
بعد تلويح "بيونج يانج" بتحرك عسكري

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.كوريا الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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