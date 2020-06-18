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66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514

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66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
إجمالي الإصابات يصل إلى 238.159

66 حالة جديدة .. وفيات

ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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