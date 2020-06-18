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"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

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"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" "إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
جاءت في الترتيب الثامن على مُستوى مجموعة العشرين

بارك المدير التنفيذي لـ"إينوك" ، محمد بوعبيد، للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي كافة، بعد تقدُم المملكة للمرتبة 24 عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2020.

وبذلك تكون المملكة مُتقدمة مرتبتين عن العام الماضي 2019، وتصنيفها الثامن على مُستوى دول مجموعة العشرين؛ مِما يُعد تقدمًا فريدًا للبلاد على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد "بو عبيد" بالإنجازات المتتالية للمملكة، وقال: "المملكة تتقدم يومًا بعد يوم في دورها القيادي سياسيًا واقتصاديًا، وبسعي متواصل وتقدم مستمر للتنافسية العالمية، بفضل الله تعالى أولاً، ثُم بفضل الرشيدة التي وفرت رغد العيش للمواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض المباركة، ووفرت سُبل الراحة، ودعمت القطاع الخاص في القيام بدوره ليكون رافدًا من روافد الاقتصاد السعودي، والدليل ما شاهدناه من وجود السعودية دائمًا في المقدمة، بعد تصدُرها أقوى الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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