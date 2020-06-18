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الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

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الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
بعد تعطل النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، بتمديد سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، حتى 5 أكتوبر المقبل، بعد تعطل النشاط الكروي طويلاً بفعل أزمة جائحة كورونا.

ووجه «يويفا» طلباً إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الصدد، بعد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري، موضحاً أن هناك مهلة أمام الأندية حتى 6 أكتوبر لتسجيل قوائمها لموسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر، على أن ينطلق دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن في وقت سابق، عن مجموعة من التوصيات والإرشادات المتعلقة بالانتقالات والعقود.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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