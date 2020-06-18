الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل

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جي بي سي نيوز:- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأربعاء، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً -بما في ذلك الأسوار- هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً.

وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف/ محملا إياها -كقوة قائمة بالاحتلال- كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

--(بترا)