أخبار عاجلة

بشار الأسد يظهر بسترة قديمة بعد عقوبات "قيصر" -
وراء كل صورة قصة .. هانحكيها علا شوشة في صورة -
: قصة حب يزن سلطاني بابنة الرئيس السوري بشار الأسد -
نور هشام سليم يعلن تفاصيل عبوره الجنسي -
شابة مصرية تثير ضجة بعد عرض نفسها للزواج عبر فيسبوك -
أحمد راضي "الأسطورة" نهاية حقبة حياة كروية لامعة -
اليوم - هاتفياً/ د.حسام حسني: درجة حرارة الجو لا تقضي على كورونا أو على نشاطه -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل

Print
الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل

جي بي سي نيوز:- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأربعاء، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً -بما في ذلك الأسوار- هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً.
وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف/ محملا إياها -كقوة قائمة بالاحتلال- كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.
وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بشار الأسد يظهر بسترة قديمة بعد عقوبات "قيصر"

بشار الأسد يظهر بسترة قديمة بعد عقوبات "قيصر"

قواعد دخول الأردنيين من حملة الاقامات إلى دولة الإمارات

قواعد دخول الأردنيين من حملة الاقامات إلى دولة الإمارات

الحريري عن قانون "قيصر": على لبنان أن تقرر ماذا ستفعل

الحريري عن قانون "قيصر": على لبنان أن تقرر ماذا ستفعل

الأردن : إجراء الانتخابات بيد الملك والأولوية صحة المواطن

الأردن : إجراء الانتخابات بيد الملك والأولوية صحة المواطن

شبكة عيون الإخبارية