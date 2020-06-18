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محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية

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محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية

مصراوي Masrawy

04:52 م الخميس 18 يونيو 2020

كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور حسين خيري نقيب أطباء ، والدكتورة غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها 21 يونيو الجاري؛ خوفًا من انتشار عدوى المستجد بين الطلاب.

جاء ذلك في خطاب أرسله "خيري" و"غالب" إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال الخطاب إن هذه الفترة لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، وقد يشكل عقد امتحانات الثانوية العامة بؤرة انتشار للفيروس في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مضيفًا: "من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية".

وقال الخطاب إن الطلاب لن يتأثروا بتأجيل الامتحان والبت في أمره حتى يتضح أمر الجائحة ولن يتأثر مستقبلهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات".

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