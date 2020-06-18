الأردن يسهل إخلاء 600 مواطن يمني إلى بلادهم

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- عبر السفير اليمني في عمان علي أحمد العمراني، عن شكره للحكومة الأردنية، على تعاونها في تسهيل إجراءات إخلاء مواطني بلاده كانوا عالقين في المملكة خلال جائحة كورونا.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسيير أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من عمّان وعلى متنها 600 راكب إلى مطاري عدن وسيئون حضرموت بكل سهولة. وأضاف السفير اليمني أن "هذا التعاون نابع من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وهو ليس جديداً على مؤسسات تمضي على هدي قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني".