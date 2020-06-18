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الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق "البروتوكول"

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استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل

الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق

يواصل نادي الشباب تنفيذ أعمال التعقيم داخل النادي؛ تطبيقاً لكافة اشتراطات السلامة، استعداداً لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو (الجاري) على أن يبدأ الدوري في 4 أغسطس المقبل.

ويقوم فريق من الصيانة بتنظيف وتعقيم كامل المنشأة الشبابية وفق معايير متوافقة لاشتراطات الصحة، كما يسعى الشباب إلى تنفيذ "البروتوكول" الصادر من قبل وزارة الرياضة بدءًا من العودة للتدريبات، ومن ثم بدء المسابقات الرياضية في أغسطس المقبل، وذلك من أجل سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق

الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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