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اتحاد وكالات الأنباء "يونا" يدرب 2200 إعلامي من دول التعاون الإسلامي

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اتحاد وكالات الأنباء "يونا" يدرب 2200 إعلامي من دول التعاون الإسلامي اتحاد وكالات الأنباء "يونا" يدرب 2200 إعلامي من دول التعاون الإسلامي
على كيفية التعامل مع الأزمات وانتشار الشائعات وتوظيف التقنيات الحديثة

اتحاد وكالات الأنباء

أعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عن بدء تنفيذ مبادرته لتنمية مهارات 2200 إعلامي في الدول الأعضاء للتعامل مع المعلومات خلال الأزمات وانتشار الشائعات وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في نشر الوعي لتكوين كوادر إعلامية تتعامل بمهارة مع تداعيات أزمة (كوفيد19) وما بعدها.

وأكد المدير المساعد للاتحاد زايد سلطان عبدالله الذي كان يتحدث أمس أمام المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على حرص الاتحاد على رفع الوعي بشأن الأوبئة والكوارث وتوفير فرص لتنمية مهارات الإعلاميين للتعامل مع مختلف جوانب الأزمة.

وأوضح عبدالله أن الاتحاد عمل من خلال منصته una-oic.org على بث رسالة إعلامية (باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية) وتعتمد في بنائها على وكالات الأنباء الأعضاء ذات المصادر الموثوقة.

ونوه المدير المساعد مبادرة الاتحاد لتنمية مهارات الإعلاميين التي تم إطلاقها في مايو الماضي في الملتقى الافتراضي الذي رعاه وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بعنوان دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19).

وأتاح الاتحاد للإعلاميين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاستفادة من هذه المبادرة من خلال التسجيل في الرابط التالي:
http://www.una-oic.org/page/public/page.aspx?page_ID=45

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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