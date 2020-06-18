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نقابة أطباء أسيوط تنعى الدكتور مايكل وجيه ضحية "كورونا"

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نقابة أطباء أسيوط تنعى الدكتور مايكل وجيه ضحية "كورونا" نقابة أطباء أسيوط تنعى الدكتور مايكل وجيه ضحية "كورونا"

مصراوي Masrawy

11:32 ص الخميس 18 يونيو 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

نعى الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، الدكتور مايكل وجيه، أخصائي جراحة العظام بمستشفى الشاملة، والذي تُوفي اليوم الخميس، في المستشفى الجامعي بأسيوط، إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد -19).

وقال نقيب أطباء أسيوط، في تدوينة له على صفحته في "فيس بوك"،" لا نقول إلا ما يرضى ربنا.. البقاء لله.. لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى.. بعدما كان بيتحسن طول الأسبوع، وكان عندنا أمل يقوم النهارده، توفي أخونا العزيز مايكل وجيه".

جدير بالذكر أن الدكتور مايكل وجيه، أخصائي جراحة العظام بمستشفى الشاملة التابع لوزارة الصحة بأسيوط، وأصيب منذ 15 يومًا وجرى عزله في المنزل ولكن نقل إلى مستشفى الراجحي لتلقي العلاج والرعاية الصحية إلى أن وافته المنية.

نعي نقيب الاطباء

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