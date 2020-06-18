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بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية "أصفه" ببني مالك "الكنز الموجود"

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"المالكي" حذَّر مرتادي المكان من خطورة الصخور والبيوت الآيلة للسقوط

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

تصوير: ماجد المالكي:


تعتبر قرية "أصفه" الأثرية بجبل بثرة في مركز القريع بني مالك في محافظة ميسان من أجمل القرى التي تمتاز بطبيعتها الخلابة، ومنازلها الأثرية القديمة، وتجاويف صخورها العملاقة التي تقع في قلب جبل إبراهيم، أو كما يسمى بالجبل الأبيض.

ورغم صعوبة الوصول لها نوعًا ما فإن عشاق هذا المكان لا ينقطعون عنها حتى من العائلات، ويقضون بين جنباته الكثير من الأوقات متنقلين بين بيوتها الحجرية، وصخورها الشاهقة ذات النحوت العجيبة.

والتقط المصور "ماجد بن عبدالله المالكي" صورًا عدة لهذه التحفة الثمينة قبل أيام عدة، وعلق على ذلك بقوله: "أتردد على هذه القرية باستمرار للبحث عن جمال جديد، أضيفه إلى رصيدي الفوتوغرافي. وأتمنى من زوار الموقع المحافظة على نظافته، وعدم ترك المخلفات التي بدأت بالتكاثر في الفترة الماضية؛ إذ إن هذه القرية أملاك خاصة في معظمها، تركها أهلها لظروف المكان وقلة الخدمات، ولأنها كذلك متنفس لنا جميعًا ينبغي المحافظة عليه".

وحذَّر "المالكي" مرتادي المكان من خطورة الصخور الكبيرة والبيوت القديمة الآيلة للسقوط، ودعا للبُعد عن الآبار الزراعية المكشوفة التي تغطيها الأشجار.

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

بطبيعتها الخلابة ومنازلها الأثرية.. قرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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