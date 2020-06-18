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اليوم .. إعادة فتح "سوق الخميس الشعبي" بالقوز جنوب القنفذة

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تم نقله إلى موقع جديد مؤقت في مدخل القوز الشمالي بشارع التحلية

اليوم .. إعادة فتح

أعلنت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة صباح اليوم الخميس، عن إعادة فتح سوق الماشية المشهور بـ"سوق الخميس الشعبي". جاء ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ونظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار , فقد تم نقل سوق الأنعام إلى الموقع المؤقت الجديد بمدخل القوز الشمالي بشارع التحلية بجانب خزان المياه.

من جانب آخر، أهاب رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، بكل الباعة والمتسوقين بالتقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية من ( كوفيد-19) وذلك لسلامة مرتادي السوق وهي:


1- تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعدم المصافحة والتعقيم المستمر.

2- التقيد بالبيع من داخل المركبة وعدم إنزال المواشي.

3- التقيد بتعليمات رجال الأمن ومراقبي البلدية.

ولفت "الزبيدي" إلى أن الموقع السوق المؤقت سيكون على العنوان التالي:

https://goo.gl/maps/beDay5SnWXUGoNju7

اليوم .. إعادة فتح

اليوم .. إعادة فتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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