أخبار عاجلة

منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا -
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي -
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري -
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه -
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة -
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر -
اليوم - "اليوم" يناقش استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برئاسة .. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

Print
برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات برئاسة .. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات
دعت المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه العاملات بالخط الأخضر

برئاسة السعودية..

نظَّمت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة" أمس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة (رئيسة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية)، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، ومديري المنظمات الأممية المعنية؛ وذلك لبحث "آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات".

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا" على النساء والفتيات، وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة، والتعامل معها. كما ناقش التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان "الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كورونا -19" الوضع الحالي والتصور لما بعد كورونا، خاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية المنعكسة على النساء والفتيات.

وطالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة في بلادها بالمحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر، وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بين الأسر الفلسطينية بالمناطق التي يسيطرون عليها، مثل مناطق "ج" والقدس، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ودراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة من سياسة التوسع والضم الإسرائيلية في ظل جائحة "كوفيد 19".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

الأردن : شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فاضح للزوجات - تفاصيل صادمة

الأردن : شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فاضح للزوجات - تفاصيل صادمة

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

شبكة عيون الإخبارية