أخبار عاجلة

منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا -
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي -
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري -
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه -
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة -
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر -
اليوم - "اليوم" يناقش استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحي وميدان المحطة

Print
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحي وميدان المحطة محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحي وميدان المحطة

مصراوي Masrawy

11:09 م الأربعاء 17 يونيو 2020

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع التطوير الشامل للسوق السياحي، وميدان المحطة، وحديقة درة النيل، والذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وشدد المحافظ على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الضخم ليحقق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية لمدينة أسوان في الموسم السياحي القادم، وبما يتناسب مع مكانتها السياحية ومقوماتها الجغرافية والاقتصادية والثقافية والفنية، مع مراعاة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التسوية، تمهيدًا لتنفيذ المشروع

كما شدد على ضرورة الالتزام بتقنين أوضاع المحلات الحالية التي ستدخل عملية التطوير، طبقًا للقواعد القانونية والإدارية، وتحقيقًا للشفافية والعدالة المطلوبة، وخاصة أن المخطط العام سيحوّل الواجهات إلى شكل حضاري يتماشى مع التصميمات التي تم وضعها، سواء لميدان المحطة أو السوق السياحي.

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحى

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا

منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا

الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر

اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر

اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة

اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة

شبكة عيون الإخبارية