محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحي وميدان المحطة

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع التطوير الشامل للسوق السياحي، وميدان المحطة، وحديقة درة النيل، والذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وشدد المحافظ على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الضخم ليحقق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية لمدينة أسوان في الموسم السياحي القادم، وبما يتناسب مع مكانتها السياحية ومقوماتها الجغرافية والاقتصادية والثقافية والفنية، مع مراعاة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التسوية، تمهيدًا لتنفيذ المشروع

كما شدد على ضرورة الالتزام بتقنين أوضاع المحلات الحالية التي ستدخل عملية التطوير، طبقًا للقواعد القانونية والإدارية، وتحقيقًا للشفافية والعدالة المطلوبة، وخاصة أن المخطط العام سيحوّل الواجهات إلى شكل حضاري يتماشى مع التصميمات التي تم وضعها، سواء لميدان المحطة أو السوق السياحي.