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اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الأردن

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اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الأردن اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الأردن

المدينة نيوز :- سُجِّلت اليوم حالتا إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، إحداهما محليّة والأخرى خارجيّة، وعلى النحو الآتي:
▪︎حالة واحدة في الكوادر الصحيّة التي تقوم على رعاية المصابين في العاصمة عمّان.

▪︎حالة واحدة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (981) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.
و تمّ إجراء (8950) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (292623) فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

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