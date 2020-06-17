اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلاميًّا"

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بمشاركة 122 إعلامياً وإعلامية

اختتم اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي الإلكتروني (أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلاميًّا)، والذي نظمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 122 إعلامياً وإعلامية من أعضاء الاتحاد.

وقدم المحاضر الدكتور أحمد الجبر خلال البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بإدارة الأزمات في الجانب الإعلامي ودور وسائل الإعلام في الأزمات وأنواعها، إلى جانب المراحل التي تمر بها وتحديد الإستراتيجية لإدارة الأزمات وخطوات معالجة الأزمة إعلامياً.

كما تم خلال البرنامج استضافة محمود الورواري، الذي شارك أعضاء الاتحاد المشاركين في البرنامج خبراته الإعلامية من خلال عمله الإعلامي في الكثير من مناطق العالم، وتغطيته الكثير من الأحداث المختلفة. كما تخلل البرنامج العديد من المداخلات من قبل أعضاء الاتحاد المشتركين في البرنامج.

يذكر أن هذا البرنامج الرابع الذي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقدمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في العديد من المجالات الإعلامية وتأتي تزامناً مع الظروف الراهنة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً في التسجيل وحضور الدورات عن بُعد بشكل مستمر.