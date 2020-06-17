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واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري

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واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري
شدَّدت على أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع النظام

واشنطن تطالب

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء نظام بشار الأسد بالاعتراف بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء النزاع السوري بسلام.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عن المتحدث الرسمي أن إدارة الرئيس دونالد ملتزمة بحل سياسي دائم للأزمة في سوريا.

ورحّب بإعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتَين فرض عقوبات مهمة على الأفراد والكيانات التي تدعم نظام الأسد في سوريا.

وشدّد البيت الأبيض على أن إعلان العقوبات اليوم يرسل رسالة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع هذا النظام، أو إثراؤه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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