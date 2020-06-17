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مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا"

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مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا" مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا"
شدَّد على ضرورة استخدامه بإشراف طبي دقيق

مدير طوارئ

ذكر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأربعاء أن نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج المستجد تمثل طفرة في مكافحة الجائحة.

وشدَّد على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت مدير برنامج الطوارئ في المنظمة إلى أنه من المهم جدًّا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وأعرب عن أمله بأن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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