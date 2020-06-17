البدء بوضع ملصقات التباعد في مساجد العاصمة المقدسة

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مبادرة تطوعية اجتماعية أطلقتها "أمانة مكة" تستمر 4 أيام

طبقت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية إدارة التطوع البلدي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد بن عبدالله سمر قندي، أن المبادرة ستستمر لمدة أربعة أيام متواصلة، بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.