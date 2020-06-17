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الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته

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الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته
القصف روع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء

الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته

أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء)، أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته "رويترز"ـ أن الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق خلال قصفهم مناطق في شمال العراق.

وأضافت أن القصف يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية