خبراء "أوبك+" لم يقرروا أي توصيات بتمديد تخفيضات النفط

★ ★ ★ ★ ★

ركزوا على امتثال الأعضاء للحصص المخصصة لهم

أفادت مصادر في "أوبك+" بأن الخبراء الفنيين للمجموعة لم يقرروا أي توصيات لمزيد من التمديد لخفض قياسي في إمدادات النفط أثناء محادثات، اليوم (الأربعاء).

وذكرت المصادر أن الخبراء قرروا التركيز على امتثال الأعضاء الذين لم يلتزموا بشكل كامل بالحصص المخصصة لهم بموجب الاتفاق، قبيل محادثات وزارية غدًا، وفقًا لـ"رويترز".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإمدادات بدأ تنفيذه في أول مايو، لدعم الأسعار والطلب الذي تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا.

والمحادثات هذا الأسبوع جزءٌ من مسعى لـ"أوبك+"، لمراجعة تأثير الخفض والاستماع إلى دول لم تنفذ حتى الآن حصصها بالكامل، مثل العراق، بشأن خططهم للامتثال.

وينص اتفاق المعروض على أن تخفض "أوبك+" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو ويونيو. واتفقت المجموعة في السادس من يونيو على تمديد الخفض لشهر آخر، وهو قرار ذكرت "أوبك" في وقت سابق اليوم أنه لقي استحسانًا في السوق.