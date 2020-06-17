أخبار عاجلة

شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي -
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري -
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه -
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة -
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر -
اليوم - "اليوم" يناقش استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
بالفيديو.. سقوط شخص من قمة جبال القهر بـ"الريث".. وهكذا تم إنقاذه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

مجلس النواب يصدر قانون لمواجهة ( سياس السيارات ) يعرضهم للسجن والغرامة .

Print
مواضيع متعلقة
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي

شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي

الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه

شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه

رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب ))

رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب ))

شبكة عيون الإخبارية