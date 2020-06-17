وزير الداخلية يوجِّه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية

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ضمن برامجها التدريبية والتعليمية

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، باستمرار تطوير المناهج الأكاديمية والعلوم المرتبطة بالعمل الأمني التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية في برامجها التدريبية والتعليمية؛ وذلك لضمان مواكبة التطورات العلمية والعملية في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على استعدادات كلية الملك فهد الأمنية لتنفيذ برامجها التدريبية والتعليمية لعام 1442هـ في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بالمدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي الدعيج، ومشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة والكلية.



وجرى خلال اللقاء استعراض خطة عمل الكلية أثناء إجراءات القبول والتسجيل واستقبال الطلبة في ظل تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).