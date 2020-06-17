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"الصحة": استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد "

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"الصحة": استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد " "الصحة": استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد "

أعلنت "الصحة" استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"، وذلك في مختلف مدن ، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار "كوفيد ١٩".

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخرًا عزمها على إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس (كورونا ١٩) المستجد في السعودية. ويأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة، منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

واختتمت "الصحة" بأن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" بلغ 62976 مستفيدًا حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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