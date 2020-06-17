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شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
اليوم - "اليوم" يناقش استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة
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السبت 20 يونيو 2020 07:03 مساءً
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 06:59 مساءً
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية
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السبت 20 يونيو 2020 06:59 مساءً
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية"
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السبت 20 يونيو 2020 06:59 مساءً
بالفيديو.. سقوط شخص من قمة جبال القهر بـ"الريث".. وهكذا تم إنقاذه
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السبت 20 يونيو 2020 06:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
شرط غريب من رغدة على حسن قبل ما تتجوزه رسمي
فيديو
Mbc مصر
الأربعاء 17 يونيو 2020 08:11 مساءً
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