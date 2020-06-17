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أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة

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أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة
حصيلة المرضى ترتفع إلى 718

أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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