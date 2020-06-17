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ممرات تطهير خاصة.. كيف يحمي "بوتين" نفسه من "كورونا"؟

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ممرات تطهير خاصة.. كيف يحمي "بوتين" نفسه من "كورونا"؟ ممرات تطهير خاصة.. كيف يحمي "بوتين" نفسه من "كورونا"؟
"بيسكوف" قال: لا تزال الاحتياطيات المتعلقة بالرئيس مُبررة

ممرات تطهير خاصة.. كيف يحمي

أفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، بأن الرئيس يحظى بحماية من بواسطة ممرات تطهير خاصة، يتعين على أي شخص يزور مقر إقامته خارج موسكو أو يلتقي به في الكرملين العبور خلالها.

وأضاف "بيسكوف" أن واحدًا من تلك الممرات، التي تصنعها شركة روسية مقرها في مدينة بينزا، موجود بمقر إقامة بوتين الرسمي (نوفو أوجاريوفو) الواقع على مشارف موسكو، في حين وُضع اثنان آخران بالكرملين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الممرات ركبت في ذروة الجائحة في ، والتي تعتبر السلطات أنها في تراجع حاليًّا خاصة في موسكو التي شرعت في رفع قيود العزل العام.

وبيّن "بيسكوف" أن بعض القيود لا تزال مفروضة في الكرملين لكن الكثير منها قد أُلغي، بينما لا تزال الاحتياطيات المتعلقة بصحة بوتين مُبررة.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية صورًا للممر مساء يوم الثلاثاء، تظهر عبور أشخاص يضعون الكمامات من خلالها، ورش مُطهر عليهم من السقف والجانب.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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