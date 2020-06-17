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التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو

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التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو
زيادات في كل مكونات الغذاء والمشروبات

التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 114.23 في المئة في مايو (أيار) من 98.81 في المئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصًا الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتَي السكن والنقل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 في المئة في مايو ارتفاعًا من 86.71 في المئة في إبريل (نيسان)، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38 في المئة من 107.82 في المئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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