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نقيب المهندسين من العزل المنزلي: الأمر جلل وثقتي بالله كبيرة

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نقيب المهندسين من العزل المنزلي: الأمر جلل وثقتي بالله كبيرة نقيب المهندسين من العزل المنزلي: الأمر جلل وثقتي بالله كبيرة

مصراوي Masrawy

06:06 م الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أرسل المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي ، رسالة إلى أعضاء المجلس الأعلى وهيئة مكتب النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد خضوعه للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال ضاحي: تأثرت كثيرا لاهتمامكم ومتابعتكم ودعائكم لي أثناء مروري بهذه الوعكة الصحية التي ألمت بي إثر تعرضي للإصابة بفيروس كوفيد ١٩.

وتابع: لا أجد الكلمات التي تفيكم حقكم ولكم مني كل الحب والتقدير على ما لقيته منكم جميعًا من مشاعر طيبة واستمرار السؤال عني وعذرًا عن عدم استطاعتي التواصل معكم خلال هذه الفترة نظرًا لتلك الظروف.

وأكد: أحمد الله كثيرًا وأشكر فضله علي وعلى أسرتي، أنا متفائل خيرًا والنتائج طيبة والمؤشرات مطمئنة وثقتي بالله كبيرة في تجاوزنا هذه المرحلة وهذا بفضل الله وفضل دعواتكم لي، لقد أظهرت هذه الظروف معدنكم الطيب الكريم وهذا عهدي بكم دائمًا وأود أن انتهز هذه الفرصة لأقدم من خلالكم كل الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل في وزارة الصحة من مسئولين وأطباء وأطقم عمل في مواجهة ومكافحة هذا الفيروس اللعين "حقا إن الأمر جلل".

وفي نهاية رسالته، شدد نقيب مهندسي مصر، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، قائلا: لا يفوتني أيضًا أن أؤكد عليكم جميعًا ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في كل مكان وكل موقع عمل وكونوا حريصين كل الحرص على أنفسكم وأسركم ومرؤسيكم وزملائكم ووطنكم.

واختتم: أكرر شكري للجميع وأسأل الله العلي القدير أن يتم علي نعمته بالشفاء ولأسرتي وإن شاء الله ألقاكم قريبًا لنستكمل سويًا مسيرة العمل النقابي بكل جهد لتعويض ما فاتنا وأسأل الله أن يديم عليكم جميعًا وعلينا الصحة والعافية التي هي حقًا التاج الحقيقي على رؤوسنا جميعًا.

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