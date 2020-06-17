"المحامين العرب" يدين الاعتداء التركي على ليبيا وتعذيب المصريين.. ويطالب بمحاسبة أردوغان

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مصراوي Masrawy

قال رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن أوروبا نجحت في الاتحاد الأوروبي والتكافل الاقتصادي رغم اختلاف لغاتها، ونحن أبناء الأمة العربية أصولنا واحدة وقوميتنا واحدة ولغتنا واحدة، وأملي كبير في أننا بتعاوننا معًا سنقدم الخير والنماء لأمتنا العربية وللمحاماة في كل أقطارنا العربية، مضيفًا أنه أصدر بيانًا اليوم، نصه كالآتي:

أدان نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وشجب بقوة هو والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي، اعتقال ميليشيات أردوغان في ترهونة بليبيا العمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق، ويطالبون بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها.

كان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، شارك في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد، أمس الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد ناصر كريوين، إضافة إلى الأمناء العامين المساعدين: يحيى التوني- مصر، سيد عبد الغني- مصر، ماجد حنا- مصر، سميح خريس- الأردن، أحمد القحطاني- الكويت، سعاد ياسين- البحرين.

وفي سياق آخر، أكد عطية أهمية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يبحث تعديله خلال الفترة الراهنة وفقًا لقرار صادر منذ عدة أشهر، مشددًا على ضرورة أن يكون الاجتماع لبحث هذا الشأن وجهًا لوجه؛ لأهمية الأمر وما يحتاج إليه من نقاش مباشر، هذا فضلًا عن أنه أخطر بالاجتماع مساء الإثنين، ولم ترسل إليه الأوراق إلا بعد العاشرة مساءً عبر "الواتس آب".

وأكد الأمين العام للاتحاد دعمه البيان الصادر عن نقابة مصر، معلنًا أن الأمانة العامة للاتحاد سيصدر عنها بيان في ذات الشأن، لشجب الاعتداء على العمال المصريين، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وفي أية أرض عربية.

وعن النظام الأساسي، قال كريوين إنه بالتأكيد سيكون هناك لقاء على أرض الواقع، نبحث عقده في أقرب وقت بالقاهرة وفقًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسي.

ووجه المشاركون في الاجتماع التحية والتهنئة لرئيس الاتحاد، مضيفين: "نهنئكم على تبوؤكم سدة نقابة محامي مصر، واتحاد المحامين العرب، وهو ما سيثري بالتأكيد العمل النقابي بكل النقابات العربية، ويعود بالصالح على مهنة المحاماة".

بينما قال الأمين المساعد للاتحاد سميح خريس، عن نقابة الأردن: "الأستاذ رجائي عطية، حقيقة أنا من قراءك منذ كنت تكتب في الأهرام، وأهنئ نفسي وأهنئ نقابة المحامين المصرية لفوزك بمنصب النقيب، وهذا ليس بكبير عليك لما لك من كفاءة قانونية وسياسية وتاريخ عظيم".

وأدان خريس ما وصفه بالاحتلال العثماني الأردوغاني للأراضي الليبية، والوجود العسكري التركي في ليبيا، وهو ما يمثل مخططًا يهدد مصر والمنطقة العربية بأسرها، معلنًا أنه سيشكل وفدًا من مجموعة من المحامين الأردنيين؛ لزيارة السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، لتأكيد الدعم الكامل للشقيقة الكبرى مصر، وإدانة واقعة الاعتداء على العمال المصريين في ليبيا.