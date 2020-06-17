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بسبب أحلام التميمي.. الإدارة الأميركية تنظر في وقف المساعدات للأردن

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بسبب أحلام التميمي.. الإدارة الأميركية تنظر في وقف المساعدات للأردن بسبب أحلام التميمي.. الإدارة الأميركية تنظر في وقف المساعدات للأردن

جي بي سي نيوز:- تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ، وقف المساعدات للأردن، أحد أبرز شركائها في الوطن العربي، في محاولة لإجباره على تسليم أحلام التميمي المدانة في إسرائيل بتفجير عام 2001 أودى بحياة 15 شخصا، بينهم مواطنان أميركيان، بحسب "أسوشيتد برس".

وأوضحت الإدارة أنها تدرس "كافة الخيارات" للضغط على الأردن لتسليم أحلام عارف أحمد التميمي، المطلوبة من قبل الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أميركيين، وتم توجيه التهمة رسميا في عام 2013، وأعلنت عنه وزارة العدل بعد ذلك بأربع سنوات.

ومن المرجح أن تثار قضية التسليم هذا الأسبوع خلال محادثات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى العديد من لجان الكونغرس للتعبير عن معارضته لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ووضعت التميمي على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي "للإرهابيين المطلوبين" لدورها في التخطيط لتنفيذ تفجير انتحاري في مطعم بيتزا مزدحم في القدس، والذي اعتبر واحدا من أعنف الهجمات خلال "الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وعاشت التميمي في الأردن منذ أن أطلقت إسرائيل سراحها في عملية تبادل أسرى عام 2011 مع حركة حماس، ورفضت السلطات الأردنية طلبات الولايات المتحدة بتسليمها، على الرغم من معاهدة تسليم المجرمين، ولم يتضح ما إذا كان التهديد بقطع المساعدات سيجبر الأردن على تغيير موقفه.

وقبيل محادثات الملك عبد الله مع الكونغرس عبر الفيديو، من المقرر أن يعقد محادثات غدا الأربعاء مع لجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

جي بي سي نيوز

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