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تركيا.. معتقلون سياسيون يُضربون عن الطعام في سجن "سليفري"

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تركيا.. معتقلون سياسيون يُضربون عن الطعام في سجن "سليفري" تركيا.. معتقلون سياسيون يُضربون عن الطعام في سجن "سليفري"
اعتراضًا على التضييق المفروض على الخدمات الصحية مع انتشار كورونا

تركيا.. معتقلون سياسيون يُضربون عن الطعام في سجن

دخل معتقلون سياسيون في سجن سيليفري بإسطنبول، في إضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية في ظل التضييق عليهم.

ونقل ذوو المعتقلين بالسجن رقم 5 عن ذويهم، أن هذه الخطوة تأتي اعتراضًا على التضييق المفروض على الخدمات الصحية والكثير من الحقوق في ظل انتشار وباء كورونا، مثل المشاركة في الورش وممارسة الرياضة والتجول في أماكن مشتركة.

ويأتي ذلك بحسب صحيفة "زمان" التركية رغم أن التركية خففت إجراءات فيروس كورنا مطلع هذا الشهر، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر والتجمع.

وتم الإعلان عن الإضراب في سجن سليفري من خلال أهالي المعتقلين الذين أخبروا وسائل الإعلام والصحف.

وأجرى أحد المعتقلين اتصالًا مع والده، أوضح خلاله أن المرضى المعتقلين لا يمكنهم الوصول إلى حقوقهم الصحية، ولا يُسمح لهم بالخروج للتريض أو المكتبة أو الورش أو أماكن الرياضة؛ بحجة وجود ؛ فضلًا عن منعهم من لشراء احتياجاتهم.

وأوضح الأب أنهم تقدموا بعرائض وشكاوى لوزارة العمل ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وجمعيات حقوق الإنسان الأوروبية، لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن.

يُذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية سنّت مؤخرًا قانون "عفو" خرج بموجبه المعتقلون الجنائيون؛ خوفًا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا؛ إلا أنها ترفض الإفراج عن السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم النساء الحوامل في انتهاك صارخ للقوانين التي تمنع اعتقال الحوامل والنساء ذات طفل صغير.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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