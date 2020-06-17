أخبار عاجلة

مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا -
البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا -
بيت ريا وسكينة| مبادرة مهمة جدا من وزيرة الثقافة لكل اللي بيحبوا المسرح -
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
صورة مع علا شوشة| "جراند جروب" بيفكروا برة الصندوق، شوفوا المشاريع بتاعتهم -
لعلهم يفقهون | الفرق بين الرحمة والمغفرة | السبت 20/6/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة -
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية -
أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا

Print
روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا
خلال 24 ساعة وإجمالي عدد الإصابات 553301

روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار في اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي، تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)؛ أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا 553301، بما فيها 241481 حالة نشطة؛ بما يمثل انخفاضًا بـ2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن تسجيل وفاة 194 مصابًا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية