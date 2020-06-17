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مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

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مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

حقق ميناء ينبع التجاري نموًّا في عمليات المناولة خلال شهر مايو لعام 2020، بواقع (300.767) ألف طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت (40%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق والتي بلغت (214.075) ألف طن في ذلك الوقت.

كما حقق الميناء خلال شهر مايو المنصرم ارتفاعًا آخر في أعداد السفن، بنسبة زيادة بلغت (9%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد.

ويشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ ، ورفع مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع القدرة الاستيعابية.

جدير بالإشارة أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقبال الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

ويتوفر بالميناء عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، بالإضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية بالميناء أكثر من 13.5 مليون طن، والتي سيكون لها الأثر البالغ في استقبال مختلف أنواع البضائع.

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

ميناء ينبع التجاري ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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